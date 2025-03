El Consell de RTVE aprova la creació del canal 2CAT, generalista i íntegrament en català

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Administració de RTVE ha aprovat la creació del canal 2CAT, generalista, íntegrament en català, i dirigit pel periodista Oriol Nolis, segons ha informat aquest dilluns la corporació pública.

L'òrgan de govern de RTVE va adoptar la decisió "sense cap vot en contra" en la reunió del divendres 28 de març. "El nou canal en català de RTVE ampliarà l'oferta audiovisual a Catalunya i donarà espai a noves mirades, veus i continguts", ha destacat.

Així mateix, RTVE ha indicat que 2CAT és "un canal generalista amb vocació de proximitat i de mostrar una Catalunya diversa, moderna i orgullosa de les seves arrels" i que l'estrena està prevista la tardor d'aquest any. Laura Folguera serà la directora de continguts.

"RTVE certifica el seu compromís amb la diversitat lingüística d'Espanya i contribueix de manera activa a la difusió de continguts en català", ha manifestat, alhora que ha recordat que "TVE va ser la primera televisió a emetre en català i que el Centre de Producció de Sant Cugat (Barcelona) sempre ha estat innovador i referent en la creació de formats".

Respecte a Oriol Nolis Curull (Barcelona, 1978), ha assenyalat que està vinculat des de fa vint anys a RTVE, on ha exercit múltiples responsabilitats tant a RTVE Catalunya com a Torrespaña. Del juliol del 2021 a l'octubre del 2023 va ser director de RTVE Catalunya.

Llicenciat en Dret i en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, va començar la seva trajectòria professional com a reporter de 'Catalunya Avui' (2005) i va estar al capdavant de tots els Informatius de RTVE Catalunya. El 2010-2011 va ser presentador del Canal 24 hores i el 2013-2014 i 2018-2019 del Telenotícies. També ha presentat 'El Debate de La 1', en l'edició nacional i la de Catalunya.

La seva tasca com a presentador també l'ha desenvolupat en programes com 'Blue Zulú'; especials com 'Saca tu Orgullo' a La 2 o 'Feliz 2025', a La 1. Fins l'abril del 2024 ha presentat el programa 'Documaster' a La 2. També ha dirigit i presentat el podcast 'Código 6' per a RNE Àudio i Ràdio 4. Ha estat professor de l'Institut RTVE i de la Universitat Pompeu Fabra. A RNE ha col·laborat en programes com '24 Horas' i 'De boca orella' a Ràdio 4. El 2015 va publicar la seva primera novel·la, 'La extraña historia de Maurice Lyon' i el 2022 la segona, 'La fragilidad de todo esto'.

Quant a Laura Folguera Ortega (Barcelona, 1975), directora de La 2 des del desembre del 2023, ha assenyalat que és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en Llengua i Cultura Japonesa per la Kyoto Gaikokugo Daigaku de Kyoto. Ha desenvolupat la seva carrera professional des de fa més de 20 anys al Centre de Producció de RTVE a Sant Cugat.

Va començar la seva trajectòria a RTVE el 1999 com a redactora d''El Escarabajo Verde'; i des d'aleshores va treballar a l'àrea de programes i informatius de Catalunya. El 2016 va dirigir el magazín 'Tips', el 2017 va ser la coordinadora de La 2 a Catalunya i el 2021 es va posar al capdavant de la Direcció de Producció de Programes de TVE a Catalunya, càrrec que va ocupar fins el seu nomenament com a directora de La 2.