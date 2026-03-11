El Consell de les Dones de Catalunya participa a Nova York en els actes paral·lels a la CSW de l'ONU

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones (ICD), ha participat a Nova York (Estats Units) en la programació paral·lela de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW, per les seves sigles en anglès) de l'ONU.
La CSW se celebra anualment i enguany arriba a la seva 70 edició com un òrgan internacional que avalua els processos de la igualtat de gènere, informa la Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat aquest dimecres en un comunicat.
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha donat la benvinguda de l'acte, ha destacat que el seu departament elabora "un Protocol marc per a una intervenció amb diligència deguda en situacions de violències masclistes".
Menor ha explicat que el departament treballa en la prevenció de la violència institucional i ha valorat "el compromís del Govern amb la garantia efectiva dels drets de les dones i amb l'erradicació de totes les formes de violència masclista, també quan aquestes es produeixen des de les mateixes institucions".
Com a convidada internacional hi ha participat la directora de l'associació chilena Corporación Humanas, Paula Salvo del Canto; i el focus principal d'aquesta 70 sessió de la CSW és l'accés a la justícia de les dones i les nenes.