El Consell de l'Audiovisual de Catalunya celebra els 25 anys de 'Quaderns del CAC'

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha acollit aquest dijous al vespre el 25 aniversari de 'Quaderns del CAC', la revista del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), i també s'ha presentat el número 49 de la publicació amb el títol 'Universitat i pensament crític: formar en comunicació'.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha felicitat el CAC i ha destacat "tenir uns professionals ben preparats, amb esperit crític i rigorosos" en moments de desinformació i notícies falses, informa la Càmera en un comunicat.

També ha valorat l'aposta de la revista per "la responsabilitat lingüística" amb el tracte del català i ha afegit textualment que els periodistes són referents i miralls quan comuniquen.

El president del CAC, Xevi Xirgo, ha assegurat que els 'Quaderns del CAC' "continuen sent un referent per al sector" i ha demanat una aposta clara per aquest organisme, amb la finalitat de dotar-ho de les competències necessàries per vetllar pels continguts i no ser víctimes de la desinformació ni de 'fake news'.

ASSISTENTS

Durant l'acte, conduït per la vicepresidenta del CAC, Rosa Maria Molló, també han intervingut les codirectores de 'Quaderns del CAC', Emparo Hortes i Sara Suàrez, i s'han projectat intervencions dels antics directors de la revista Agustí Pons, Josep Gifreu i Emili Prado, i els exeditores Joan Manuel Tresserras i Salvador Alsius.

També han assistit el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros; les vicepresidentes primera i segona del Parlament, Alba Vergés i Assumpta Escarp, i portaveu i diputats dels grups parlamentaris.

Entre els representants del sector audiovisual han estat el president de l'Associació Catalana de Ràdio, Carles Cuní, entre i l'expresident del CAC Roger Loppacher.