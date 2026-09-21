El Consell d'Educació de Catalunya preveu tenir unes conclusions del debat educatiu a l'abril

Niubó i Del Pozo volen un debat que serveixi per "recuperar la confiança" en el sistema educatiu
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encarregat formalment al Consell d'Educació de Catalunya que lideri el debat a la recerca d'un consens de país en educació, que preveu tenir unes conclusions a l'abril, abans de les eleccions municipals.
En una roda de premsa, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el president del Consell d'Educació de Catalunya, Juan Manuel del Pozo, han afirmat que aquest debat ha de "recuperar la confiança" en el sistema educatiu i buscar consensos de cara a la pròxima dècada.
Niubó ha subratllat que en un context com l'actual de malestar cal una reflexió, un debat serè i constructiu, que "sumi i no divideixi i deixi enrere la crispació", i que abordi qüestions que generin nous consensos.
"No ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ara cal passar a l'acció" amb un projecte per a l'educació de la pròxima dècada, ha remarcat la consellera, qui ha dit que Illa vol que el debat s'articuli des de la base i tingui les màximes veus possibles en el procés.
La consellera ha defensat que el Consell d'Educació de Catalunya és l'"espai i fòrum idoni" per a aquest procés, ja que té entre els seus 75 membres representants de docents, direccions de centres, serveis educatius, famílies, sindicats, alumnes, el món local i entitats.
5 O 6 TEMES
Del Pozo ha explicat que durant aquest mes (el Consell té ple aquest dimarts) es definiran "els 5 o 6 temes" sobre els quals gravitarà el debat, a partir dels quals es crearan grups de treball i que preveuen iniciar una fase d'escolta els mesos d'octubre i novembre.
Posteriorment, s'encetarà una fase de deliberació de les accions preferents, que s'allargarà durant desembre, gener i febrer, i després entre març i abril la fase de conclusions: "Tenim sis mesos llargs de feina", ha dit.
Del Pozo ha previst que aquesta fase de conclusions contingui una "proposta d'accions" en aquells àmbits definits com centrals, tot i que no ha definit en quin format, i ha confiat que el debat sigui serè i amb bona fe.
Malgrat que no estan definits, tant Niubó com Del Pozo han apuntat temes que poden formar part del debat com l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, l'impacte de les tecnologies a l'aula o l'autonomia de centre.
Del Pozo ha dit que esperen comptar amb el màxim de veus participants en el procés d'escolta i preguntat sobre l'encaix de l'Assemblea Educativa de Catalunya, ha dit que l'encaix formal és difícil pel seu caràcter assembleari, però que es buscarà la fórmula.
Preguntada per si el 6% del PIB per a educació serà un dels elements de debat, Niubó ha afirmat que Illa va assumir un compromís que recull la llei d'educació de Catalunya (LEC), però que ha de ser una qüestió "progressiva, sostenible i viable", i ha recordat que es va reunir la setmana passada amb els impulsors de la ILP.