El Consell d'Educació de Catalunya preveu tenir unes conclusions del debat educatiu a l'abril

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encarregat formalment al Consell d'Educació de Catalunya que lideri el debat de país en educació, que preveu tenir unes conclusions a l'abril, abans de les eleccions municipals.
En una roda de premsa, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el president del Consell d'Educació de Catalunya, Juan Manuel del Pozo, han afirmat que aquest debat ha de "recuperar la confiança" en el sistema educatiu i buscar consensos de cara a la següent dècada.
Del Pozo ha explicat que durant aquest mes (el Consell té ple aquest dimarts) es definiran "els 5 o 6 temes" sobre els quals gravitarà el debat, a partir dels quals es crearan grups de treball i que preveuen iniciar una fase d'escolta els mesos d'octubre i novembre.
Posteriorment, s'encetarà una fase de deliberació de les accions preferents, que s'allargarà durant desembre, gener i febrer, i després entre març i abril la fase de conclusions.
Del Pozo ha previst que aquesta fase de conclusions contingui una "proposta d'accions" en aquells àmbits definits com centrals, tot i que no ha definit en quin format, i ha confiat que el debat sigui serè i amb bona fe.