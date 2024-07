El Consell d'Educació de Catalunya potenciarà el rol dels consells escolars territorials

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Educació de Catalunya (CEC) potenciarà el rol dels Consells Escolars Territorials (CET) en un nou reglament i s'avançarà perquè esdevinguin "òrgans de participació i debat efectius al territori", i que no siguin només informatius.

És la principal conclusió d'un procés participatiu aquest curs per fer propostes per als CET, i també s'ha plantejat que el nom evolucioni a Consells d'Educació Territorials, informa la Conselleria d'Educació de la Generalitat en un comunicat després d'un acte aquest dimecres per presentar l'informe de conclusions.

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha manifestat que els CET "poden ser instruments molt valuosos de connexió entre les administracions educatives, de participació per millorar l'educació i per autorepensar el paper de cadascú", i ha destacat el del CEC en els últims anys.