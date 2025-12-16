El consell d'administració del TNC incorpora la dansa a la seva composició

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprovat aquest dimarts el nou consell d'administració del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), presidit per Joan Francesc Marco des de l'abril, en el qual "per primera vegada" la dansa hi tindrà veu.
Les noves incorporacions al consell d'administració són el filòleg Ramon Bosch, la coreògrafa Guillermina Coll, el consultor Joan Domènech, el gestor cultural Lluís Noguera, la novel·lista i dramaturga Emma Riverola, l'exministre Joan Subirats i la directora i guionista Rosa Vergés, i hi continuen Josep Maria Carreté, Juli Fernández, Xavier Fina, Edgar Garcia i Àngels Ponsa, informa el Govern després del Consell Executiu.
Les incorporacions, segons el Govern, aporten una àmplia trajectòria en la gestió cultural, a més d'experiència en diverses disciplines artístiques i en l'administració pública, "fet que enriqueix la pluralitat i la solidesa de l'equip".