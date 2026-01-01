David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Adverteix que també fan falta altres "esforços per augmentar la conscienciació"
BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Organitzar campanyes de formació per conscienciar a sanitaris de Primària augmenta la detecció de violències de gènere, segons un estudi de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa recollit per Europa Press.
El treball adverteix, no obstant això, que aquesta formació per ajudar als professionals a identificar la violència de gènere "hauria d'acompanyar-se d'esforços per augmentar la conscienciació sobre la magnitud" del problema.
Els investigadors pretenien concretar la magnitud dels casos que podien detectar-se des de l'atenció primària a l'àrea metropolitana de Barcelona, partint dels 3.110 registrats en 2010-21, mentre que el model utilitzat per a l'estudi estima que realment va haver-hi un total de 27.264 (els autors consideren que és la primera vegada que s'usen tècniques avançades de modelització estadística per estimar la magnitud real de la violència de gènere).
S'estima que, de mèdia, la primària va identificar el 11% de casos durant aquest període, i que la taxa de detecció "va ser fins i tot menor abans de les campanyes de conscienciació dutes a terme en 2019".
A l'inici del període estudiat, a principis de 2010, abans que els professionals responsables de la detecció d'aquests casos rebessin la formació de capacitació en 2019, "només es registraven un 3% dels casos".
En canvi, després de la campanya organitzada en 2019 es van detectar més: des que es van impartir les activitats de formació fins que va acabar el període analitzat en l'estudi, "es van detectar el 42% dels casos".
LES CAMPANYES HAN DE MANTENIR-SE
La conclusió és que aquestes campanyes serveixen per reduir el problema de la infradetecció i són "especialment eficaces a curt i mig termini", si bé l'eficàcia depèn també que s'han reiteradament.
Així i tot, "tot indica que aquestes activitats haurien d'acompanyar-se d'esforços addicionals per augmentar la conscienciació sobre la veritable magnitud" de la violència de gènere, avisen els investigadors.
GRUPS MÉS VULNERABLES
L'estudi també avisa que l'ús de l'atenció primària varia entre les víctimes, així que la infradetecció "podria ser fins i tot més greu en grups especialment vulnerables", com les víctimes més joves.
Per això els autors també se centren a detectar possibles desigualtats en l'accés de les víctimes al sistema de primària.
AUGMENTAR LA CONFIANÇA EN LA PÚBLICA
Les menors de 25 anys "segueixen mostrant-se poc inclinades a buscar assistència mèdica professional després de sofrir una agressió", per la qual cosa els autors suggereixen prendre mesures perquè la joventut confiï més en la sanitat pública, per augmentar la probabilitat que acudeixi a la primària si és víctima.
Els resultats d'aquest estudi, segons els seus investigadors, no poden considerar-se exclusius de la zona geogràfica analitzada, sinó que probablement siguin extrapolables a qualsevol altre país desenvolupat amb socialment semblat, "i és possible que les dades siguin encara pitjors" als països en vies de desenvolupament.
Els autors són David Moriña, Amanda Fernández-Fontelo i Pere Puig (UAB); Isabel Millán i Víctor Alonso-Lara (UB); Pere Toran, Meritxell Gómez-Maldonado i Gemma Falguera (Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària).