Confiscats 1.642 productes prohibits per elaborar tatuatges i pírcings a Lloret (Girona)

Agents de la Unitat d'Anàlisi i Investigació Fiscal i de Frontera (Udaiff) de la Guàrdia Civil de Girona han confiscat 1.642 productes, complements i tints que no compleixen la normativa europea vigent per fer tatuatges, micropigmentació i pírcings a locals de Lloret de Mar (Girona), segons ha informat l'institut armat en un comunicat aquest dilluns.

Entre els elements confiscats hi ha 1.027 pírcings, 486 agulles sanitàries i 129 envasos de tints per a micropigmentació cutània que no s'adequaven al que recull el Reial Decret 90/2008, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, a més dels requisits higiènic-sanitaris exigits a aquests establiments.

Segons ha informat l'institut armat, el material confiscat no procedia de la Unió Europea, no estava esterilitzat, no estava fabricat concorde a la normativa vigent i tampoc no se n'havia abonat els impostos aranzelaris.

Això suposava "un risc per a la salut dels usuaris per possibles contagis i infeccions", a banda que els locals escorcollats no comptaven amb fulls de reclamacions ni advertiments de cures sanitàries, i tampoc amb contenidors adequats per rebutjar aquests elements.

Per tot això, la Guàrdia Civil ha remès les actes aixecades juntament amb el material confiscat als locals a la secció de contraban del departament de duanes de la Jonquera (Girona) per destruir-lo, i també al Departament de Sanitat i Salut de l'Ajuntament de Lloret de Mar, competent en matèria de salut del comerç minorista.