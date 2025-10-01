Confiscats 1.598 paquets de tabac de contraban a l'estació del Nord de Barcelona

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha comissat 1.598 paquets de tabac de contraban a l'estació del Nord de Barcelona a un passatger estranger que venia de Turquia i que pretenia sortir del país des de l'estació d'autobusos cap a París, informa el cos aquest dimecres en un comunicat.
El 22 de setembre els agents van identificar una parella de ciutadans estrangers i van comprovar que havien entrat a Espanya a través de l'Aeroport de Barcelona aquell mateix matí, i després de preguntar-los per separat el motiu del viatge, van adoptar una actitud "nerviosa" i van contestar de manera contradictòria, per la qual cosa van escorcollar les maletes.
A totes dues van trobar els paquets de tabac, sense cap tipus de timbre ni segell fiscal, i després de no justificar-ne la procedència, la policia va proposar la sanció al departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària de Barcelona.