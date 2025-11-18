Confiscats 1.324 paquets de tabac de contraban a l'estació del Nord de Barcelona

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha intervingut 1.324 paquets de tabac de contraban dins les dues maletes d'un ciutadà procedent del Caire (Egipte) i que pretenia sortir del país des de l'estació del Nord de Barcelona amb autobús amb destinació a Lió (França), informa en un comunicat aquest dimarts.
Els agents van identificar un passatger que estava a punt de pujar en un autocar, i després de comprovar i examinar-li la documentació, els va resultar sospitós que tingués un visat Schengen de turisme expedit per l'ambaixada alemanya al Caire, ja que coincidia amb el 'modus operandi' utilitzat per altres contrabandistes de tabac anteriorment interceptats a la mateixa estació.
Per aquest motiu, van escorcollar les seves pertinences, on van trobar entre les dues maletes i una motxilla un total de 1.324 paquets sense cap mena de timbre ni segell fiscal, per la qual cosa va ser sancionat.