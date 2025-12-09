Confiscades 1.011 plantes de marihuana i 6 detinguts al Vendrell i Vespella de Gaià (Tarragona)

TARRAGONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El Destacament Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de Tarragona (DFF) ha desmantellat dues plantacions il·legals de marihuana (indoor) al Vendrell i a Vespella de Gaià (Tarragona), i ha confiscat un total de 1.011 plantes i s'ha detingut 6 persones en l'operació NAIA.
També s'han consfiscat 2.900 euros en efectiu i les sis persones han estat detingudes per delictes de tràfic de drogues, cultiu de marihuana, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric, informa la Guàrdia Civil en un comunicat d'aquest dimarts.
La investigació es remunta a l'octubre del 2024 i s'ha estès durant més d'un any: es va poder evidenciar que aquest grup disposava de dos immobles amb cultius de marihuana tipus indoor, i es va detectar que les connexions elèctriques havien estat manipulades i que utilitzaven vehicles de lloguer per al transport de la marihuana i els seus desplaçaments.