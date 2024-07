Confirmats sis supervivents espanyols, un de Barcelona, en el naufragi de les Malvines

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA (LA CORUNYA), 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha confirmat aquest dimecres que, a hores d'ara, hi ha sis supervivents espanyols, un de Barcelona, del naufragi del pesquer Argos Georgia davant les illes Malvines, als quals s'afegeixen dos morts i dos desapareguts originaris de Galícia.

Així ho ha traslladat el delegat del Govern central, Pedro Blanco, aquest matí en una roda de premsa en la qual ha apuntat, a més, que els supervivents ja viatgen cap a port segur i presenten lesions lleus.

Segons les darreres dades, hi ha un total de 14 supervivents, nou morts i quatre desapareguts. La tripulació la formaven 27 persones, 10 de les quals, espanyoles.

Dels 10 tripulants espanyols, hi ha sis supervivents i quatre són gallecs, tres de Ribeira (la Corunya) i un de Pontevedra, a més d'una persona natural de Barcelona i una altra d'Albacete.

Dels morts notificats fins ara, dos són gallecs: el patró, natural de Vigo, i el cuiner, veí de Baiona (Pontevedra). Els dos desapareguts gallecs, segons ha apuntat el delegat, són de Ribeira i Noia.

A DISPOSICIÓ DE LES FAMÍLIES

Pedro Blanco s'ha mostrat a plena disposició de les famílies amb les quals manté una "comunicació constant" i ha agraït la tasca de recerca del Govern de les Malvines, que dirigeix l'operatiu.

El delegat també ha assegurat que posaran "tots els mitjans disponibles" de cara a la repatriació i, tot i que ara no és la "prioritat", ha anunciat que s'obrirà una investigació per determinar les causes del naufragi.