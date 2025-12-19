Confirmat un nou senglar mort per PPA dins el radi del primer focus

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmat el positiu per pesta porcina africana (PPA) en un senglar abatut dins el radi de sis quilòmetres del primer focus, fet que eleva el nombre de positius fins a 27, informa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació aquest divendres.
El Ministeri ha afegit que s'han analitzat 193 cadàvers de senglars trobats morts en un radi de 20 quilòmetres al voltant del primer focus que han estat negatius en la malaltia.
Ha subratllat que aquestes troballes són resultat de l'"intens" treball dels Agents Rurals, en col·laboració amb la Unitat Militar d'Emergències (UME), els Mossos d'Esquadra, el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil i la policia local.
El Govern central i la Generalitat han recordat la necessitat de mantenir un alt nivell d'alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant a les explotacions com en les poblacions de senglars silvestres.
El Govern ha explicat aquest divendres que preveu publicar l'auditoria sobre l'Irta-CReSA elaborada per un grup d'experts entre dilluns i dimarts de la setmana vinent, i que continua pendent de la seqüenciació dels virus emmagatzemats i amb els quals es treballa al centre.