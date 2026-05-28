Confinen la població d'Òrrius per un incendi al pati d'una nau industrial

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha confinat la població d'Òrrius (Barcelona) via Es-Alert per un incendi que crema el pati d'una nau industrial de la localitat aquest dijous des de les 13.54 hores.
Protecció Civil recomana tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir sempre les indicacions de les autoritats, han apuntat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat són al lloc dels fets amb 22 dotacions, de les quals 5 són unitats aèries, i les tasques d'extinció se centren en el flanc dret de l'incendi, perquè no salti un barranc.