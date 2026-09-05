Confinen dues urbanitzacions a Tordera (Barcelona) per un incendi forestal

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat una alerta als mòbils demanant el confinament a les urbanitzacions de Can Camps i Roca-Rossa de Tordera (Barcelona) per un incendi forestal originat prop del camí Ral del Monestir, han informat Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat via 'X'.
Els bombers treballen amb 11 dotacions terrestres i dues aèries i han explicat que l'incendi ha cremat en un inici un autobús i, posteriorment, ha afectat a massa forestal.
Han afegit que les flames progressen de forma ascendent i treballen per evitar que arribin a unes cases que ja han estat evacuades per la policia local.