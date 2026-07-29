Confinen Canyelles (Barcelona) i les urbanitzacions de la zona per un incendi forestal

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha demanat el confinament de Canyelles (Barcelona) i de les seves urbanitzacions de la zona per un incendi de vegetació forestal declarat aquest dimecres cap a les 17 hores.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 17.04 hores i sobre el terreny hi treballen 9 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris, informen en una anotació a X.
Es demana a la ciutadania confinada que tanqui portes i finestres i no surtin a l'exterior per evitar la inhalació de fum.