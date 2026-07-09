Confinen una altra vegada el Pla de Manlleu per una revifada de l'incendi que genera molt fum

TARRAGONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dijous a les 11.15 hores un nou Es-Alert al nucli de població del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia (Tarragona), amb ordres de confinament per una revifada de l'incendi que està generant molt fum, segons informa Protecció Civil a X.
L'incendi, declarat aquest dimecres i estabilitzat cap a les 21 hores, va obligar a confinar unes 1.600 persones fins que finalment van poder sortir a la nit.
L'incendi té una bona evolució, segons els Bombers, que encara treballen a la zona amb 25 dotacions per poder-lo controlar, tot i que no pensen que sigui durant les hores centrals del dia.