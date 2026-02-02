Confinen 17 veïns per l'incendi d'un local de venda de pollastres a l'ast a Valls (Tarragona)

TARRAGONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 17 persones han estat confinades aquest dilluns als seus domicilis després de declarar-se un incendi en un local situat en els baixos d'un edifici de tres plantes a Valls (Tarragona), segons han informat els Bombers de la Generalitat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Fonts de la Policia Local d'aquest municipi han indicat en declaracions a Europa Press que es tracta d'un establiment de venda de pollastres a l'ast i que l'episodi s'ha saldat sense ferits.
L'avís del foc, que ha danyat un 40% del local per les flames i el 100% a causa de les altes temperatures, s'ha rebut a les 17:24 hores i ha obligat els operatius a demanar als veïns que romanguessin en els seus habitatges per seguretat.
Per accedir a l'interior del local, els efectius d'emergència han hagut de tallar la persiana metàl·lica amb una serra circular (motodisc) abans de procedir a l'extinció del foc i al tall dels subministraments.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat sis dotacions dels Bombers, que han treballat en la ventilació i revisió dels punts calents mitjançant càmeres tèrmiques i han inspeccionat el forat de l'escala i els pisos superiors, així com un bloc de cases del costat on s'havia filtrat fum.