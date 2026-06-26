Confinats 4 municipis per l'incendi forestal entre Tiana i Montgat (Barcelona)

Es tracta de les poblacions de Sant Fost, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha demanat confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana (Barcelona), la urbanització Colònia Bosc i l'Alberg La Conreria per l'incendi forestal amb diferents focus a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat (Barcelona), que ha començat aquest divendres al matí.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 10.45 i treballen amb 16 dotacions terrestres i 6 aèries, informen en diversos missatges a X recollits per Europa Press.
L'incendi ha arribat a la carena i el cos està desplegat en una àrea de treball d'unes 60 hectàrees, prioritzant les descàrregues de mitjans aeris al cap de l'incendi.
La B-500 entre Badalona i Mollet del Vallès (Barcelona) ha quedat tallada en tots dos sentits per aquest incendi.
El 112 ha gestionat més de 250 trucades relacionades amb l'incendi.