Confinats 150 nens d'una casa de colònies per l'incendi a la Bisbal d'Empordà

GIRONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) declarat aquest divendres al matí ha obligat a confinar una casa de colònies amb 150 nens, que es troben bé, han explicat els Bombers de la Generalitat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els Bombers han activat 22 dotacions (17 terrestres i 5 helicòpters) que ataquen de manera contundent el focus per mirar d'estabilitzar l'incendi com més aviat millor.
L'avís s'ha produït a les 9.17 hores i el foc s'ha declarat prop de la carretera GI-660, que s'ha tallat per seguretat en haver-hi molt fum a la zona.