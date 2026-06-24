Confinat el municipi de Sant Quirze Safaja (Barcelona) per l'incendi forestal

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 24 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha decretat el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja (Barcelona) a causa de l'incendi que afecta la localitat aquest dimecres, informa en una anotació en X.
El confinament es dona a petició dels Bombers de la Generalitat i commina als veïns a tancar portes i finestres, i a no circular per la zona.
L'incendi s'ha iniciat sobre les 13.20 hores en la carretera BV-1341 al costat d'un cámping i ha avançat vessant amunt.
Els Bombers estan treballant per controlar el foc amb 25 dotacions terrestres, quatre helicòpters i dos hidroavions.
L'esforç s'està concentrant a tancar els flancs de l'incendi, especialment el dret, que, cap a les 15.55 hores, és el més actiu.