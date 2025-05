El confinament afecta unes 150.000 persones del Garraf (Barcelona) i el Baix Penedès (Tarragona)

TARRAGONA 10 maig (EUROPA PRESS) -

El confinament pel fum tòxic de l'incendi d'aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) afecta unes 150.000 persones de les comarques del Garraf (Barcelona) i Baix Penedès (Tarragona).

Al Garraf estan afectats els municipis de Vilanova, Cubelles i el nucli de Roquetes, a Sant Pere de Ribes; al Baix Penedès ho estan Cunit i Calafell.

Aquest mateix dissabte, la sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha declarat als periodistes que no hi ha hora prevista per desconfinar i que de moment no es plantegen ampliar la zona, encara que no es pot descartar fins que acabi el perill.