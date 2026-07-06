Confinades 7 urbanitzacions per l'incendi de Sentmenat (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat ha enviat un missatge ES-Alert per ordenar el confinament de la població de 7 urbanitzacions per l'incendi forestal de Sentmenat (Barcelona), informen aquest dilluns en una anotació a X recollida per Europa Press.
En concret, ha demanat el confinament de les urbanitzacions del Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Vinyals i Nord de Castellar del Vallès.
Des del primer avís de l'incendi aquest dilluns a les 14.21 hores, els Bombers treballen amb un dispositiu de 120 agents, amb 33 dotacions terrestres i 11 aèries.