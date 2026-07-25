Confinades unes 2.500 persones a Cunit i Castellet i la Gornal (Barcelona) per un incendi

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha ordenat aquest dissabte a la tarda el confinament d'uns 2.500 residents a les urbanitzacions de La Costa Cunit, a Cunit (Barcelona), i als sectors Trencarroques, la Creu i Cal Candi de Castellet i la Gornal (Barcelona) a causa d'un incendi forestal.
L'ordre s'ha establert mitjançant un avís ES Alert a les 17.28, i les urbanitzacions veïnes de Mas Tarder i Les Estoreres han rebut també informació de la zona de confinament, han detallat a X.
Els Bombers de la Generalitat han informat a X que treballen en l'extinció del foc mitjançant 25 dotacions terrestres i 8 aèries.