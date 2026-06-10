Confinada la urbanització Jardins de Miami Platja per un incendi de vegetació

TARRAGONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat el confinament de la població que hi ha a la urbanització Jardins de Miami Platja, a Mont-roig del Camp (Tarragona), on s'ha declarat un incendi de vegetació dimecres al migdia, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb 15 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder, i l'incendi s'ha produït a l'avinguda Verge de la Montserrat, prop d'aquesta urbanització.
L'avís al telèfon d'emergències 112 ha estat a les 12.44 hores i fins a les 14 s'ha rebut un total de 46 trucades.