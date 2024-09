Confinada "bona part" del perímetre de l'incendi de Cabacés (Tarragona)

TARRAGONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han confinat "bona part" del perímetre de l'incendi de Cabacés (Tarragona), que crema des de dijous al migdia i que, segons dades provisionals dels Agents Rurals, fins a les 8.00 hores ha afectat unes 69,98 hectàrees.

En unes declaracions als mitjans, el cap d'Intervenció i cap de la Regió d'Emergències de Tarragona, Ricard Expósito, ha explicat que resten per confinar "dos quilòmetres, aproximadament, d'un perímetre que no representa una amenaça que es pugui provocar un augment significatiu".

Sobre l'estat del dispositiu, ha indicat que s'estan fent relleus de personal amb el qual, juntament amb la incorporació de mitjans aeris, confien a donar per estabilitzat l'incendi al llarg d'aquest divendres, si bé ha avisat que "l'episodi de vent encara durarà fins dissabte".

"La idea és reduir les probabilitats que hi pugui haver cap reproducció que tingui un potencial significatiu", ha apuntat Expósito, que també ha dit que no s'ha produït cap accident greu per part del cos de bombers, només dues afectacions lleus: una ocular i una en una extremitat.

En preguntar-li per l'estat de l'incendi de Porrera (Tarragona), ha reiterat que "si no l'han donat ja, està al caure" que el donin per estabilitzat, ja que durant la nit no hi ha hagut cap novetat i pràcticament tot el perímetre està força fred, en les seves paraules.