Una conductora va morir aquest dijous a l'N-340 a Altafulla (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 27 anys va morir aquest dijous a la nit a l'N-340 a Altafulla (Tarragonès) per un accident de tres turismes, informa el Servei Català de Trànsit aquest divendres en un comunicat.
La víctima era veïna de l'Arboç, i quatre persones més van patir ferides de diversa consideració per l'accident, de què els Mossos van rebre l'avís a les 22.25.
91 persones han mort enguany en les carreteres catalanes, segons dades provisionals.