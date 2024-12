La conductora del tren que va atropellar mortalment a una menor a Montcada (Barcelona) al setembre no anava drogada

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -

La conductora d'un tren de Renfe que va atropellar mortalment a una menor en el pas a nivell de Montcada i Reixac (Barcelona) el 9 de setembre ha donat negatiu en drogues en una nova anàlisi, han informat aquest dijous a Europa Press fonts coneixedores.

Com ha avançat la periodista Anna Punsí a 'X', "una pericial d'un laboratori confirma que la maquinista de Renfe que va atropellar mortalment a una noia de 16 anys a Montcada el 9 de setembre no anava drogada. Una prova de saliva de la Policia de Montcada i Reixac va donar positiu per metanfetamina, però l'anàlisi afinada ha estat negativa".

Fonts policials han detallat a Europa Press que un primer test de saliva, realitzat per la Policia Local el dia dels fets a la conductora, va donar positiu en amfetaminas i metamfetaminas, i que en el test d'alcoholèmia va donar 0,0 mg/l.

En un comunicat del 10 de setembre, els Mossos d'Esquadra van explicar que es van fer càrrec de la investigació i van destacar que els resultats positius de la prova de drogues en el lloc dels fets no eren "concloents ni definitius", ja que faltava l'informe pericial del laboratori que incloïa més variables.