La conductora de l'autocar accidentat a Lleida dona negatiu en alcohol i drogues

Kike Rincón - Europa Press
LLEIDA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicat que la conductora de l'autocar que s'ha accidentat aquest dimecres al centre de la ciutat ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues.
En declaracions als periodistes, ha informat també que les 5 persones que han hagut de ser intervingudes es troben en la unitat de cures intensives i "evolucionen favorablement".
"És una molt bona notícia", i ha agregat que han estat un total de 21 les persones que han estat ateses a l'Hospital Arnau de Vilanova i unes altres 21 a centres d'atenció primària.
La conductora de l'autocar s'havia incorporat feia poc a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que ha resultat ferit greu i se li ha hagut d'amputar una de les seves extremitats.
46 persones han resultat ferides, 4 d'elles crítiques, en el xoc de l'autocar contra la façana d'un edifici de la Rambla Ferran.
S'INVESTIGUEN LES CAUSES
L'alcalde ha explicat que la Guàrdia Urbana ja ha fet l'atestat i ha passat les primeres diligències al jutjat, encara que els fets se segueixen investigant.
Ha explicat que, segons les imatges registrades per una càmera propera, l'autocar es desplaçava amb normalitat per la Rambla de Ferran cap al Pont Vell i que, de sobte, ha canviat el sentit i ha envaït la zona de vianants fins a xocar amb l'edifici de la Diputació.
El portaveu de la Guàrdia Urbana de Lleida, el caporal Roberto Santaeufemia, ha agregat que s'han recollit totes les dades necessàries en el lloc dels fets, amb declaracions de testimonis i càmeres del circuit de càmeres de seguretat: "S'han fet totes les gestions pertinents".
Santaeufemia ha apuntat que encara es desconeix la velocitat a la qual circulava l'autocar.