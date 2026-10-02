La conductora d'un turisme mor en una col·lisió amb un camió a l'A-14R2 a Almenar (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A-14R2 a Almenar (Lleida) aquest divendres a les 13.08 hores.
Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït una xoc entre un turisme i un camió i, a conseqüència del xoc, la conductora i única ocupant del cotxe ha mort i el conductor del camió ha resultat ferit lleu, ha informat el Servei Català de Trànsuit (SCT) en un comunicat.
Arran del sinistre s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
L'accident ha obligat a tallar la via i es fan desviaments senyalitzats per l'interior d'Alfarràs (Lleida).
Amb aquesta víctima, ja són 96 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.