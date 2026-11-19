Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La conductora d'un cotxe ha mort en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-16 a la Nou de Berguedà (Barcelona) aquest dimecres cap a les 21.57 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dijous.
Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos turismes i, a més de la víctima mortal, el conductor i l'ocupant de l'altre vehicle han resultat ferits greus i han estat traslladats als hospitals Mútua de Terrassa i al Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).
Arran de l'accident, que va obligar a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i set ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques i, amb aquesta víctima, ja són 115 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.