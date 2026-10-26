El conductor de l'autocar accidentat a Fogars de Montclús dona negatiu en alcohol i drogues

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el conductor de l'autocar que va caure per un talús de 20 metres diumenge a la tarda a Fogars de Montclús en la ruta entre Campins i Santa Fe del Montseny (Barcelona) ha donat negatiu en els controls d'alcoholèmia i de drogues.
El responsable de l'àrea de Trànsit de la policia catalana a Mollet del Vallès (Barcelona), el sotsinspector Enrique Granero, ha explicat davant els mitjans aquest dilluns al centre de control de Campins que l'accident està en fase d'investigació per aclarir-ne les causes.
Preguntat per si diverses persones podien anar dretes dins el vehicle, Granero ha afirmat que és legal, però que la investigació haurà de determinar quantes anaven a l'interior i calcular si podien anar dretes o no.
INGRESSATS A L'UCI
Per la seva banda, el director mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Jorge Morales, ha explicat que l'últim recompte de ferits s'ha tancat amb 7 en estat greu, 31 menys greus i 49 ferits lleus.
Morales ha indicat que 9 estan ingressats en unitats de crítics, semicrítics o reanimació de diferents hospitals, i preguntat per la seva evolució, ha explicat que tots són pacients politraumàtics i caldrà esperar unes hores per saber quin és l'abast de les lesions.
En aquest sentit, ha explicat que el Departament de Salut n'anirà informant.
Finalment, els Bombers de la Generalitat estan acabant de dissenyar el dispositiu per retirar l'autocar amb una grua específica, i quan ho facin, es revisarà la part inferior del vehicle per acabar de confirmar que no hi ha ningú atrapat.