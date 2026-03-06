Un conductor ferit greu per un despreniment a la N-260 a Sant Joan de les Abadesses (Girona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
GIRONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un vehicle ha resultat ferit greu aquest divendres després d'un despreniment de pedres en la carretera N-260 a l'altura de Sant Joan de les Abadesses (Girona), ha informat Bombers de la Generalitat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'avís s'ha produït a les 18.27 hores, i 4 dotacions de Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets, on han rescatat al conductor, que havia quedat atrapat dins del cotxe; se li ha traslladat en ambulància a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
La carretera N-260 està tallada des de llavors a l'altura de Ripoll (Girona), i es realitzen desviaments per la N-260a i la GI-521.