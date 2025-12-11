El conductor d'un turisme mor en un xoc frontal a la GI-643 a Gualta (Girona)

GIRONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un turisme ha mort en un xoc frontal contra un camió a la GI-643 a Gualta (Girona) produït aquest dimecres a les 19.25 hores.
Per causes que encara s'investiguen, hi va haver una col·lisió frontal entre un turisme i un camió de gran tonatge i, a conseqüència del sinistre, els Bombers de la Generalitat van haver d'excarcerar el conductor i únic ocupant del turisme, que va quedar atrapat a l'interior del vehicle, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dijous.
Després de treure l'ocupant del vehicle, efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar en estat molt greu el ferit a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, on posteriorment va morir.
Arran del sinistre, del qual el conductor del camió va resultar il·lès, es van activar 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, ja són 135 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025.