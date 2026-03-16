El conductor d'un turisme mor en un xoc frontal a la C-65 a Cassà de la Selva

GIRONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un turisme ha mort en un xoc frontal amb un camió dels Bombers de la Generalitat que tornava d'un servei a la C-65 a Cassà de la Selva (Girona) aquest dilluns a les 6.43 hores.
En l'accident s'ha vist implicat un segon turisme i hi ha hagut dos ferits menys greus i un de lleu que han estat traslladats a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Arran del sinistre, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats i el suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, ja són 18 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
Arran de l'incident la via ha quedat tallada i es registren 1,5 quilòmetres de cues.