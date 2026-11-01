El conductor d'un turisme mor en un xoc frontal a la C-55 a Olesa de Montserrat (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home de 29 anys que conduïa un turisme ha mort després d'un xoc frontal amb un tot terreny en el punt quilomètric 7,1 de la C-55 a Olesa de Montserrat (Barcelona), en el qual altres dues persones han resultat ferides en estat menys greu, per la qual cosa han estat traslladades als hospitals de Martorell i Sant Joan Despí (Barcelona).
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís per aquest accident a les 3.07 hores de la matinada d'aquest diumenge, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
L'home, de 29 anys, era veí de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) i s'estudien les causes del sinistre.
Els Mossos van activar 4 patrulles i també van acudir al lloc dels fets 4 dotacions de Bombers de la Generalitat i 3 unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima són 107 les persones que han mort aquest any en carreteres catalanes, segons les dades provisionals de Trànsit.