El conductor d'un turisme mor en una sortida de via a la C-55 a Monistrol (Barcelona)

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-55 a Monistrol de Montserrat (Barcelona) aquest dijous sobre les 18.49 hores.
Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i va quedar bolcat en un dels laterals de la carretera i, a conseqüència de l'accident, va morir el conductor i únic ocupant del vehicle, un veí de la localitat barcelonina de 63 anys, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest divendres.
Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i, amb aquesta víctima, són 17 les persones que han perdut la vida aquest any en les carreteres catalanes.