El conductor del bus accidentat a Esplugues de Llobregat va patir una indisposició

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

El conductor de l'autobús de la línia L10 que dilluns va caure a les obres d'un aparcament a la carretera d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) va patir una indisposició, segons han explicat fonts de l'empresa d'autobusos a Europa Press aquest dimarts.

El conductor del bus, que va començar la jornada a les 13.30 hores, va informar 17 minuts més tard per l'emissora que "estava marejat", i immediatament li van indicar que aturés el vehicle.

En no poder mantenir la comunicació amb el conductor, es va sol·licitar una ambulància perquè es desplacés fins al lloc dels fets.

"Minuts després vam saber que el bus s'havia precipitat per un desnivell per obres", han afegit les fonts i, com a resultat, 15 passatgers van necessitar assistència mèdica: un va resultar ferit crític i diversos greus, que van ser traslladats als hospitals de Bellvitge i Moisès Broggi.

L'empresa ha volgut desitjar una "ràpida recuperació" a totes les persones ferides durant l'accident, inclòs el conductor.