Condemnat a sis anys de presó un jove per matar-ne un altre a Pineda de Mar (Barcelona) el 2022

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha condemnat aquest dimarts un jove a sis anys de presó per haver-ne matat un altre durant una baralla a Pineda de Mar (Barcelona) el maig del 2022.

Fonts judicials han explicat a Europa Press que aquest és l'acord de conformitat al qual han arribat les parts durant el judici que va començar dilluns davant un jurat popular.

L'acusat s'enfrontava a una pena de 21 anys de presó, però la defensa del jove, representada per Vosseler Advocats, ha aconseguit que la Fiscalia reconegui la legítima defensa i rebaixar-la a sis anys: cinc per homicidi i un per lesions.

Els fets van començar per un deute que la víctima exigia a un amic de l'acusat i, després d'un primer enfrontament violent el 3 de maig del 2022, dos dies més tard la víctima i 9 persones més es van desplaçar amb ganivets, pals d'hoquei i pistoles Taser fins a Pineda de Mar per "cobrar el suposat deute".

En arribar, es van trobar l'acusat i tres amics més i, "plenament conscients de la seva superioritat numèrica i de les armes que duien", van començar una baralla.

En el moment que van començar els atacs, l'acusat es va intentar defensar amb una navalla que duia i, com assenyala la defensa, "va arribar accidentalment al pit de la víctima".