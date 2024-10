Condemnat a 17 anys per matar un home a punyalades la nit de Reis del 2023 a Barcelona

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó l'autor de l'apunyalament mortal a un home durant la nit de Reis del 2023 a l'avinguda Via Júlia de Barcelona.

En la sentència del judici amb jurat consultada per Europa Press, l'Audiència de Barcelona li imposa, com a autor d'un delicte d'assassinat amb traïdoria amb l'atenuant analògic d'embriaguesa no habitual, 17 anys de presó, inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna i 5 anys de llibertat vigilada.

A més a més, en matèria de responsabilitat civil, l'acusat haurà d'indemnitzar els familiars de la víctima amb un total de 309.000 euros.

La interlocutòria considera provat que a les 3.40 hores del 6 de gener del 2023 va començar prop d'una parada d'autobús de l'avinguda Via Júlia de Barcelona un enfrontament verbal i físic entre dos grups i que l'ara condemnat va atacar la víctima amb una navalla, que li va clavar "successives vegades a la cavitat toràcica i abdominal, i en una li va seccionar l'artèria coronària", fet que li va provocar la mort.

La sentència recull que l'autor d'aquests fets havia ingerit "una quantitat indeterminada" d'alcohol, un fet que el jurat popular veu provat per unanimitat, i que això va provocar que les seves capacitats de consciència i voluntat es veiessin disminuïdes de manera lleu, específicament el control dels seus impulsos, per la qual cosa li aplica l'atenuant analògic d'embriaguesa no habitual.