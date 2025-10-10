Condemnat a 10 anys i mig de presó per maltractar el seu fill nounat a Tarragona

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat a 10 anys i mig de presó un home per les greus lesions que va provocar al seu fill nounat a Valls (Tarragona) el febrer del 2019 i ha absolt la mare del nadó, també jutjada en aquest procediment.
En la sentència, consultada per Europa Press, el tribunal de la secció número 4 també imposa al pare la prohibició de comunicar-se i acostar-se al menor durant 12 anys un cop complerta la pena privativa de llibertat.
També acorda la inhabilitació per a la pàtria potestat durant un temps de 12 anys i el condemna, en matèria de responsabilitat civil, a indemnitzar el nen amb 1 milió d'euros per les seqüeles causades.
La sentència recull que entre el 6 i el 13 de febrer del 2019 l'home va agredir el nadó, que tenia un mes de vida, "intencionadament" mitjançant sacsejades, colpejant-lo diverses vegades a diferents parts del cos, provocant-li múltiples lesions que no eren perceptibles a simple vista.
El menor va patir una hemorràgia cerebral bilateral amb afectació neurològica severa per la qual va haver de ser intervingut quirúrgicament i les lesions li van produir pèrdua de massa cerebral i seqüeles irreversibles que afecten la seva capacitat motora, a més de la visió i l'audició, i pateix paràlisi cerebral.