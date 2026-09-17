El concurs musical PortAutors-és oferirà formació en direcció escènica als seus finalistes

La final se celebrarà el 21 de novembre en el Teatret del Serrallo
TARRAGONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El concurs de nous talents musicals PortAutors-és oferirà formació en presència i direcció escènica als finalistes de la setena edició, que se celebrarà el 21 de novembre en el Teatret del Serrallo de Tarragona.
La formació s'oferirà abans de la final del concurs amb l'objectiu que les persones seleccionades disposin "d'eines que els ajudin a millorar en la seva posada en escena abans de la gala", informa el Port de Tarragona en un comunicat aquest dijous.
El concurs està dirigit a cantautors majors d'edat, de qualsevol nacionalitat, que interpretin composicions pròpies, i accepta qualsevol estil musical, instrumentació i llengua amb l'objectiu "de promoure la creativitat, la qualitat artística i la diversitat de la cançó d'autor".
En la final de la setena edició del PortAutors-és, el 21 de novembre a les 18 hores, s'interpretaran fins a tres composicions originals davant del jurat i el públic.
CINC PREMIS
PortAutors-és oferirà cinc premis "pensats per contribuir a la projecció artística dels seus participants".
El Premi del Jurado reconeixerà la millor proposta artística i inclourà actuacions durant 2027 en diferents festivals, i el Premi del Públic serà triat mitjançant votació popular en xarxes socials i consistirà en material per a la millora de l'enregistrament musical.
El Premi a l'Artista Local distingirà al millor finalista de la demarcació de Tarragona i consistirà en formació musical o de producció musical a càrrec de Yamaha Music School, i el Premi FIM Vila-seca oferirà actuar en la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca 2027.
Finalment, el Premi Port Tarragona consistirà en la producció d'un videoclip professional gravat en espais singulars del recinte portuari.
Es podran presentar candidatures a través del formulari d'inscripció fins al 7 d'octubre.