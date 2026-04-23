El concurs literari Amic-Ficcions selecciona 150 finalistes entre 1.767 històries

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El concurs literari Amic-Ficcions ha presentat la llista de 150 grups finalistes, seleccionats d'entre un total de 1.767 històries, dels quals 89 són de Catalunya, 29 de la Comunitat Valenciana, 30 de les Balears i 2 d'Aragó, sumant un total de 3.726 alumnes.
Entre el professorat que ha animat els joves a participar-hi, el jurat ha seleccionat 18 docents finalistes, que venen de Catalunya (9), les Balears (4), la Comunitat Valenciana (4) i Aragó (1), informa l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) en un comunicat d'aquest dijous.
Els premis d'aquesta edició inclouen iPhones, PlayStations, iPads, llibres electrònics, rellotges intel·ligents i auriculars sense fils, a més de xecs regal per als professors.
L'Amic ha organitzat diversos actes de lliurament de premis a tot el territori català, amb una "gran final" al Caixaforum de Barcelona el dijous 28 de maig.
L'associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa que compta amb un "gran èxit" de participació entre els joves, i que el seu objectiu és promoure la creació literària.