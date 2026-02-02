El concurs Amic-Ficcions registra 3.726 inscrits de Catalunya, les Balears, València i Aragó

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El 18è Concurs literari Amic-Ficcions ha registrat 3.726 joves inscrits de 256 centres educatius de Catalunya, les Balears, la Comunitat Valenciana i Aragó, informa aquest dilluns l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) en un comunicat.
L'Escola Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha estat el centre més participatiu, amb un total de 229 inscrits.
L'Amic considera que aquesta edició ha assolit una "bona xifra" en implicació dels joves, amb 1.767 històries presentades a través del web del concurs.
De Catalunya hi participen 2.769 alumnes: 1.587 inscrits de Barcelona, 516 de Girona, 384 de Lleida i 282 de Tarragona.
La Comunitat Valenciana aporta 523 joves --280 de València, 187 de Castelló i 56 d'Alacant--, les Balears 422 --Mallorca 143, Eivissa 143 i Menorca 82-- i Aragó 12 participants --8 de Terol i 4 de Saragossa--.
El concurs està enfocat en joves de 14 a 18 anys per impulsar la creació literària, el treball en equip dels joves, i l'escriptura i la literatura en català.