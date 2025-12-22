El concurs Amic-Directes de creació de contingut en català selecciona els seus 45 grups finalistes

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El concurs de creació de contingut en català Amic-Directes ha seleccionat als seus 45 grups finalistes amb 160 alumnes, del total de 182 projectes publicats, informa aquest dilluns l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) en un comunicat.
Dels 45 grups finalistes, 27 són de Catalunya --17 de Barcelona, 4 de Girona i 4 de Lleida--, 11 de les Illes Balears i 9 de la Comunitat Valenciana --6 de València i 3 d'Alacant--.
Un total de 872 joves de 48 centres educatius s'han sumat a la quarta edició del concurs de creació de contingut audiovisual en català a través de Twitch i Youtube.
S'han publicat els vídeos dels joves participants en les categories d'Esports i Actualitat, que han tractat temes tan variats com a problemàtiques actuals, història, els videojocs, les competicions professionals de diversos esports electrònics, cuina o les xarxes socials, entre altres.
Catalunya ha estat la comunitat amb més participació, amb 571 participants, seguit de les Illes Balears amb 171 participants i la Comunitat Valenciana, amb 130.
Durant les properes setmanes, el jurat acabarà de deliberar per fer la selecció dels guanyadors i, a més, entre els 9 docents finalistes --5 de Catalunya, dos de Balears i 2 de València-- es lliurarà un guardó al docent més motivador.