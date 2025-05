Conclave.- Yolanda Díaz espera que l'elecció de Lleó XIV segueixi l'estela de Francesc

MADRID 8 maig (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, ha confiat que Robert Prevost, elegit nou Papa amb el nom de Lleó XIV, segueixi l'estela del seu antecessor, Francesc, en favor de l'humanisme i la pau al món.

En declaracions als mitjans després d'una concentració en rebuig al projecte de macrocelulosa a Palas de Rei (Lugo) de l'empresa Altri, Díaz ha expressat el seu respecte absolut per les decisions adoptades per l'Església Catòlica, destacant que el conclave a Roma ha nomenat un nou Papa de forma ràpida.

Per a la també ministra de Treball, el rellevant és que hi hagi continuïtat amb un projecte basat en l'humanisme, a reduir les desigualtats i fomentar un món en pau. "Espero que aquest nomenament serveixi per continuar l'estela del Papa Francesc", ha dit.