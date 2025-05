Robert Prevost, primer nord-americà i primer agustino que es converteix en Papa

Missioner, també amb nacionalitat peruana i ascendència espanyola, és l'actual cap dels bisbes i ha estat superior dels agustins

MADRID, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El cardenal nord-americà Robert Francis Prevost Martínez ha estat elegit com el 276 Pontífex i es converteix en el primer nord-americà i el primer agustí a convertir-se en Papa a la història de l'Església Catòlica. També té la nacionalitat peruana i compta amb ascendència espanyola.

Als seus 69 anys atresora una àmplia trajectòria que li ha portat en els últims anys a estar prop del Pontífex mort que el va nomenar al 2023 prefecto del Dicasterio per als Bisbes, l'òrgan que s'encarrega de la selecció i nomenament dels bisbes.

Nascut el 14 de setembre de 1955 a Xicago, fill de mare d'ascendència espanyola, va ingressar al noviciat de l'Ordre de Sant Agustí (OSSA) al 1977 i va fer els seus vots solemnes al 1981. Compta amb una àmplia formació acadèmica que inclou una llicenciatura en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Villanueva, un mestratge en Divinitat per la Catholic Theological Union de Chicago, i una llicenciatura i doctorat magna cum laude en Dret Canònic per la Pontifícia Universitat de Sant Tomás d'Aquino (Angelicum) a Roma. La seva tesi doctoral va versar sobre 'El paper del prior local de l'Ordre de Sant Agustí'.

La seva trajectòria a l'Església ha estat marcada per importants rols i assoliments i, encara que va ser denunciat per una organització d'encobrir denúncies de presumptes abusos sexuals contra dos sacerdots de la diòcesi peruana de Chiclayo que va dirigir fins a 2023 quan va ser cridat a Roma, aquestes acusacions van ser negades per la diòcesi. El periodista peruà Pedro Salinas, que va dur a terme una investigació sobre l'organització Sodalicio de Vida Consagrada, moviment peruà dissolt al gener pel Papa Francesc, assegura que les acusacions contra Prevost són "absolutament falses".

Després de la seva ordenació sacerdotal en 1982, Prevost es va unir a la missió agustiniana a Perú al 1985 i va ser canceller de la Prelatura Territorial de Chulucanas de 1985 a 1986.

El 1987 va ser elegit director de vocacions i director de les missions de la província agustiniana de 'Mother of Good Counsel' d'Illinois i el 1988 va ser enviat a la missió de Trujillo com a director del projecte de formació conjunta d'aspirants agustins en els Vicariats de Chulucanas, Iquitos i Apurímac. Hi va servir com prior de la comunitat (1988-1992), director de formació (1988-1998) i mestre de professors (1992-1998). A l'arxidiòcesi de Trujillo va ser vicari judicial (1989-1998), i professor de dret canònic al Seminari Major "Sant Carles i Sant Marcel".

A l'octubre de 2013 va tornar a la seva província (Xicago) per exercir de nou com a mestre dels professors i vicari provincial, funcions que va desenvolupar fins al 3 de novembre de 2014, quan el Papa Francesc el va nomenar administrador apostòlic de la diòcesi peruana de Chiclayo, elevant-ho a la dignitat de bisbe i assignant-li la diòcesi titular de Sufar. Va ser ordenat bisbe el 12 de desembre, festivitat de La nostra Senyora de Guadalupe, en la catedral de la seva diòcesi. I, al març de 2018 va ser nomenat segon vice-president de la Conferència Episcopal Peruana.

El 2019, el Papa Francesc el va designar membre de la Congregació per al Clergat en 2019 i de la Congregació per als Bisbes al 2020, a més d'administrador apostòlic de la diòcesi del Callao. Va ser el 2023 quan va ser designat prefecte del Dicasterio per als Bisbes i president de la Pontifícia Comissió per a Amèrica Llatina.

És membre de set dicasteris del Vaticà, així com de la Comissió per al Govern de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, la qual cosa ha estat interpretada com un indici de la confiança del Papa Francesc en el purpurat.

POBRES, MIGRANTS I CANVI CLIMÀTIC

Amb Jorge Bergoglio, qui va conèixer a Buenos Aires, comparteix la seva visió sobre els pobres i els migrants. Era "un home que volia viure l'Evangeli amb autenticitat, amb coherència", ha subratllat el cardenal agustí de Francesc, i entre els seus ensenyaments més preuats ha destacat el seu desig de "una Església pobra, que camina amb els pobres, que serveix als pobres".

En una entrevista a Vatican News, Prevost rememorava el primer viatge apostòlic del Pontífex mort, a Lampedusa, per la seva "proximitat als migrants" i la carta escrita als bisbes d'Estats Units el passat mes de febrer "sobre la importància d'estar prop dels quals sofreixen i de tenir el cor de Jesucrist", quan es va engegar el programa de deportació massiva d'immigrants il·legals i refugiats.

Prevost també s'ha pronunciat sobre la necessitat d'actuar urgentment contra el canvi climàtic, una altra de les preocupacions de Francesc i és defensor de l'església sinodal. Respecte a la possibilitat d'ordenar a les dones, el purpurado s'ha mostrat contrari i en una entrevista ha assegurat que "clericalizar a les dones no necessàriament soluciona un problema, podria generar un de nou".