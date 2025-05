Espadaler felicita Lleó XIV i li desitja un pontificat "ple d'encerts"

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, ha felicitat el nou Papa Lleó XIV i li ha desitjat en aquesta nova etapa per a l'Església que el seu pontificat estigui "ple d'encerts", saviesa i al servei de la pau, la justícia i la dignitat humana.

Així ho ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press, en saber el nomenament del cardenal Robert Prevost com a nou Pontífex, un "moment esperat per a la comunitat catòlica".

Prevost s'ha convertit en el Papa 267 de la història als 69 anys.