El bisbe de Girona creu que les referències de Lleó XIV són un "crit a l'esperança"

GIRONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

El bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha donat les gràcies a Déu per l'elecció del nou Papa Lleó XIV i ha afegit que les referències del seu primer discurs a la pau i a perdre la por per viure la fe són "un crit a l'esperança", aquella que no defrauda, l'esperança posada en Crist, ha dit.

"El Papa Lleó XIV ha estat un estret col·laborador del Papa Francesc, com a prefecte del Dicasteri per als bisbes, i un element clau en el Sínode sobre la sinodalitat, signes que l'Església segueix en el seu camí sota l'Esperit Sant", segons un comunicat del Bisbat.

Ha demanat pregar pel nou Papa, incloent una oració específica en l'oració dels fidels durant la celebració de l'Eucaristia, de la Paraula o l'Ofici Diví.